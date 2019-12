Западные СМИ отказались удалять статьи про Дерипаску по требованию российского суда

Адвокат Олега Дерипаски надеется, что издания исполнят решение суда Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Зарубежные издания The Daily Telegraph, The Times, и The Nation не удалили материалы о российском олигархе Олеге Дерипаске и не опубликовали опровержение информации, признанной судом недостоверной. Публикации в данных СМИ стали поводом для введения против бизнесмена персональных санкций.

«Мы ожидаем, что три уважаемых издания добровольно исполнят решение, вынесенное судом, руководствуясь принципом добросовестности работы СМИ», — цитирует ТАСС адвоката олигарха Алексея Мельникова.

Арбитражный суд Краснодарского края 25 октября удовлетворил иск Дерипаски и обязал издания в десятидневный срок с момента вступления решения в силу удалить порочащие бизнесмена сведения со своих сайтов и опубликовать опровержение информации. Также СМИ должны компенсировать в пользу олигарха 54 тысячи рублей на оплату госпошлины. 2 декабря решение суда вступило в силу.

Ранее представители Дерипаски подавали иск против Минфина США, чтобы оспорить, наложенные на бизнесмена в 2018 году санкции. В свою очередь в Министерстве финансов пояснили, что их решение основывалось на информации, опубликованной в The Daily Telegraph, The Times, и The Nation.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против олигарха и подконтрольных ему компаний, из-за чего состояние бизнесмена снизилось более чем на 7,5 миллиарда рублей. Затем Минфин США сообщило, что снимает санкции с российских компаний En+, «РУСАЛ» и «Евросибэнерго», передает RT. Позднее активы компании российского олигарха Basic Element Inc оказались заморожены в США. Под блокировку попали те счета, которые имелись в США на момент внесения Дерипаски в санкционные списки