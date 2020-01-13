В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) при попытке ограбления. К такому выводу пришли в Следственном комитете РФ.
«Машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан», — рассказал в интервью газете «
Представитель СК отметил, что журналистов предупреждали о том, что ночная поездка может быть опасна, однако съемочная группа отказалась от ночевки в городе. Краснов подчеркнул, что все обстоятельства атаки на россиян указывают на ограбление жителями ЦАР или соседних стран, которые систематически совершают преступления в этом регионе.
Трагедия с российскими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко произошла 30 июля 2018 года возле города Сибю. Тела членов съемочной группы были найдены на следующий день расстрелянными возле арендованного ими автомобиля. Известно, что журналисты снимали в Африке документальный фильм о наемниках ЧВК «Вагнер» по заданию ЦУР Ходорковского.