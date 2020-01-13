12 января 2020

В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , автомат, пули
Россиян убили при попытке ограбленияФото: depositphotos.com

Три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) при попытке ограбления. К такому выводу пришли в Следственном комитете РФ.

«Машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан», — рассказал в интервью газете «Коммерсант» замглавы СК РФ Игорь Краснов.

Представитель СК отметил, что журналистов предупреждали о том, что ночная поездка может быть опасна, однако съемочная группа отказалась от ночевки в городе. Краснов подчеркнул, что все обстоятельства атаки на россиян указывают на ограбление жителями ЦАР или соседних стран, которые систематически совершают преступления в этом регионе.

Трагедия с российскими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко произошла 30 июля 2018 года возле города Сибю. Тела членов съемочной группы были найдены на следующий день расстрелянными возле арендованного ими автомобиля. Известно, что журналисты снимали в Африке документальный фильм о наемниках ЧВК «Вагнер» по заданию ЦУР Ходорковского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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