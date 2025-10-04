Лукашенко рассказал о принципах выживания в современном мире

В данный момент стоит острая необходимость выживания в условиях происходящего передела мира. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить», — передает слова Лукашенко издание «БелТА». По его словам, передела избежать невозможно, но при этом нельзя допустить возвращения к прошлому уровню развития.
Глава Белоруссии акцентировал внимание на важности развития Полесья, указав на необходимость «приводить этот регион в чувство». Из его слов следовало, что в современных условиях особенно значимым становится экономическое развитие.
Ранее Лукашенко уже высказывал мнение о том, что в мире происходит сражение за его передел, и выстоять в этой ситуации можно только совместными усилиями. По его оценке, именно экономика является фундаментом, на котором можно выстраивать дальнейшее развитие в условиях формирующегося многополярного мира.
