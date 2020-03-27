Африканец прожил четверо суток в российском аэропорту на фоне коронавируса

Во Внуково иностранец спал на металлических креслах и ел холодные сэндвичи Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гражданин Марокко Шахид Мухаммед Закария провел четыре дня в аэропорту Внуково после того, как его не пропустили на пограничном контроле. Иностранец прилетел в Москву вместе со своей русской женой и ребенком, но у него не было вида на жительство, чтобы въехать в страну.

Закария рассказал, что все эти дни спал на металлических креслах и питался холодными сэндвичами. После возвращения в семью ему предстоит провести еще 14 дней на домашнем карантине.

«Если вы путешествуете и ваш самолет задерживают хотя бы на пять часов, вам это не понравится. Я очень скучал по жене и девятимесячному сыну, и рад был вернуться домой», — приводит слова Закарии сайт «Подмосковье сегодня». Марроканец и его супруга Евгения женаты уже три года и живут в подмосковном Фряново, где у него есть прописка.

Семья возвращалась с отдыха из Марокко, их доставили на эвакуационном рейсе в Москву. У Закарии есть паспорт гражданина Марокко и разрешение на временное проживание в России. Иностранца могли не пустить в Россию еще в марокканском аэропорту — но тогда в ситуацию вмешался консул. Со словами «Мы не разделяем семьи» он помог Закарии пройти регистрацию на рейс.

Но иностранцу пришлось задержаться во Внуково до тех пор, пока Евгения не привезла сотруднику пограничной службы распоряжение правительства. Согласно ему, иностранцы с правом временного проживания, которые также имеют семью, теперь могут беспрепятственно въезжать в Россию.

После возвращения Закарии на карантине семья планирует заниматься привычными делами — смотреть кино, рисовать и наслаждаться общением.