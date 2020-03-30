В России 32 инфицированных коронавирусом — в тяжелом состоянии

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Аэропорт
Число забоелвших продолжает растиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России 32 пациента, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 194 тысячи 353 человека. Более четверти случаев инфицирования коронавирусом в стране являются контактными, сообщила глава ведомства Анна Попова.

За предыдущие сутки в России количество заболевших выросло на 269 человек, общее количество зараженных — 1534, восемь из них скончались (0,53%).

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Данные обновлены в 14.01

Число зараженных коронавирусом в России выросло с 1534 до 1836 за сутки (+302) — оперативный штаб

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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