В России 32 инфицированных коронавирусом — в тяжелом состоянии

В России 32 пациента, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.
Сейчас, по данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 194 тысячи 353 человека. Более четверти случаев инфицирования коронавирусом в стране являются контактными, сообщила глава ведомства Анна Попова.
За предыдущие сутки в России количество заболевших выросло на 269 человек, общее количество зараженных — 1534, восемь из них скончались (0,53%).
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Данные обновлены в 14.01
Число зараженных коронавирусом в России выросло с 1534 до 1836 за сутки (+302) — оперативный штаб