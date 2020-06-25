Верховный суд избавил россиян от уплаты спорного налога

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Еще одним важным разъяснением стал запрет разрыва договора под предлогом пандемии. «Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательств по контракту, если исполнение остается возможным после того, как они отпали», — говорится в постановлении.

«Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника», — приводит «Российская газета» выдержку из документа. С юридической точки зрения, как отмечается, это принципиальный вопрос, поскольку если должнику не приходится что-то возвращать, это в теории могло быть признано его доходом. А это значит, что гражданин должен уплатить налог, однако суд уточнил этот момент.

Верховный суд России разрешил не платить гражданам налоги с прощеных долгов. Это следует из соответствующего постановления, которое разъясняет правила прекращения обязательств.

Верховный суд не стал считать прощеный долг доходом Фото: Pixabay.com

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