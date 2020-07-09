Грефа заподозрили в травле режиссера Михалкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
Никита Михалков мог стать жертвой травли в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На режиссера Никиту Михалкова могли устроить травлю в СМИ люди главы «Сбербанка» Германа Грефа. Такое мнение в интервью с URA.RU высказал владелец канала «Царьград-ТВ», православный бизнесмен Константин Малофеев.

Статья по теме
Православные патриоты при правительстве готовят план для Путина

«Я не обвиняю Грефа. Мы делали анализ: те люди, которые занимались размещением этих материалов [порочащих „Царьград“] и ходили по рынку с деньгами, это те же самые люди, которые размещали до этого заказ на Никиту Михалкова», — говорит православный бизнесмен.

Малофеев подчеркнул, что в черном пиаре очень трудно «поймать за руку» того, кто заказал негативные материалы. При этом Греф сам признавался в том, что отношения с Михалковым у него сложные, напомнил владелец «Царьграда».

Также в интервью URA.RU Константин Малофеев назвал президента России Владимира Путина божьим благословением. Он напомнил про 90-е годы и первого президента страны Бориса Ельцина. Бизнесмен уверен, если вспомнить те времена, сразу станет ясно, насколько Путин хорошо управляет страной.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Кино Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...