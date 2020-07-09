Грефа заподозрили в травле режиссера Михалкова

Никита Михалков мог стать жертвой травли в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На режиссера Никиту Михалкова могли устроить травлю в СМИ люди главы «Сбербанка» Германа Грефа. Такое мнение в интервью с URA.RU высказал владелец канала «Царьград-ТВ», православный бизнесмен Константин Малофеев.

«Я не обвиняю Грефа. Мы делали анализ: те люди, которые занимались размещением этих материалов [порочащих „Царьград“] и ходили по рынку с деньгами, это те же самые люди, которые размещали до этого заказ на Никиту Михалкова», — говорит православный бизнесмен.

Малофеев подчеркнул, что в черном пиаре очень трудно «поймать за руку» того, кто заказал негативные материалы. При этом Греф сам признавался в том, что отношения с Михалковым у него сложные, напомнил владелец «Царьграда».

Также в интервью URA.RU Константин Малофеев назвал президента России Владимира Путина божьим благословением. Он напомнил про 90-е годы и первого президента страны Бориса Ельцина. Бизнесмен уверен, если вспомнить те времена, сразу станет ясно, насколько Путин хорошо управляет страной.

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