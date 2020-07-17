В Кургане выставили на торги муниципальную недвижимость
Спикера гордумы Шадринска отправили в отставку, в Кургане продают городское имущество, малоимущие смогут получить продуктовые наборы, в больницах появятся новые места для больных COVID, сохраняется угроза лесных пожаров. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:
Председателя гордумы Шадринска отстранили от должности
- Депутаты Шадринской городской думы большинством голосов поддержали отставку своего председателя Анатолия Черных.
- Глава Шадринска Виктор Ермишкин требовал отправить его в отставку.
- Ранее, депутаты гордумы приняли решение согласовывать кандидатуры заместителей главы города перед их назначением.
В Кургане выставили на торги муниципальное имущество
- Курганская городская дума приняла решение о приватизации городских объектов недвижимости. Планируется, что бюджет города пополнится на более чем 15 млн рублей.
Малоимущие смогут получить продуктовые наборы
- Многодетные семьи или безработные жители Курганской области смогут получить большой продуктовый набор. В него входит 40 килограммов муки, пять литров растительного масла, несколько банок тушенки двух видов и 20 упаковок различных круп. Такую меру поддержки ввел в области губернатор Вадим Шумков.
В больницах области появятся новые места для больных коронавирусом
- Центральные районные больницы Курганской области будут принимать больных коронавирусной инфекцией. Там создадут новые места для больных, которые переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно.
В Курганской области сохранятся угроза появления лесных пожаров
- С 17 по 20 июля в Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса. Ранее власти региона запретили жителям с 9 по 29 июля посещать леса.
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