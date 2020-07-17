16 июля 2020
15 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 17 июля. В думе Шадринска спикера отправили в отставку, Курган продает муниципальное имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане выставили на торги муниципальную недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикера гордумы Шадринска отправили в отставку, в Кургане продают городское имущество, малоимущие смогут получить продуктовые наборы, в больницах появятся новые места для больных COVID, сохраняется угроза лесных пожаров. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Председателя гордумы Шадринска отстранили от должности

В Кургане выставили на торги муниципальное имущество

  • Курганская городская дума приняла решение о приватизации городских объектов недвижимости. Планируется, что бюджет города пополнится на более чем 15 млн рублей.

Малоимущие смогут получить продуктовые наборы

  • Многодетные семьи или безработные жители Курганской области смогут получить большой продуктовый набор. В него входит 40 килограммов муки, пять литров растительного масла, несколько банок тушенки двух видов и 20 упаковок различных круп. Такую меру поддержки ввел в области губернатор Вадим Шумков.

В больницах области появятся новые места для больных коронавирусом

  • Центральные районные больницы Курганской области будут принимать больных коронавирусной инфекцией. Там создадут новые места для больных, которые переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно.

В Курганской области сохранятся угроза появления лесных пожаров

  • С 17 по 20 июля в Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса. Ранее власти региона запретили жителям с 9 по 29 июля посещать леса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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