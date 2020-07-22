Китай не готов открывать границы с Россией

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, дпс, гибдд, медицинская маска, сотрудник дпс, въезд в город, пост гаи
Пропускные пункты по-прежнему закрыты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Китай пока не намерен открывать пассажирские пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков.

«Ситуация с работой наземных пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении остается прежней», — цитирует Ощепкова РИА «Новости». Китай также не готов открыть временные коридоры на границе, что ранее предлагала российская сторона, уточнил дипломат.

В КНР продолжают отслеживать эпидемиологическую обстановку в соседних российских регионах, где по-прежнему выявляют новые случаи заражения коронавирусом, отмечает Ощепков. По его словам, это вызывает опасения китайских властей, которые боятся повторения новой вспышки коронавируса, наблюдавшейся в апреле из-за прибытия инфицированных туристов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае, напоминает «Царьград». А с 30 марта Россия временно закрыла границы со всеми странами. В июне Мишустин разрешил поездки за границу в особенных случаях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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