Китай не готов открывать границы с Россией

Пропускные пункты по-прежнему закрыты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китай пока не намерен открывать пассажирские пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков.

«Ситуация с работой наземных пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении остается прежней», — цитирует Ощепкова РИА «Новости». Китай также не готов открыть временные коридоры на границе, что ранее предлагала российская сторона, уточнил дипломат.

В КНР продолжают отслеживать эпидемиологическую обстановку в соседних российских регионах, где по-прежнему выявляют новые случаи заражения коронавирусом, отмечает Ощепков. По его словам, это вызывает опасения китайских властей, которые боятся повторения новой вспышки коронавируса, наблюдавшейся в апреле из-за прибытия инфицированных туристов.