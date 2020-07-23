Бастрыкин: у СК нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

Главный следователь РФ заявил, что у СК есть все доказательства вины Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У следствия нет сомнений в том, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал причастен к убийствам бизнесменов в 2004—2005 годах. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — приводит слова главного следователя страны «Российская газета». Он подчеркнул, что сотрудники ведомства собрали весомые доказательства причастности чиновника к преступлениям. Но не стал раскрывать подробности, ссылаясь на тайну следствия.

Также, по словам Бастрыкина, понятно недовольство жителей региона, которые выходят на митинги в поддержку Фургала. Глава СК считает, что граждане поддерживают экс-губернатора, потому что доверяют ему. «События, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности», — резюмирует Бастрыкин.

Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах, пишет RT. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, передает « Царьград ». Вдова одного из убитых бизнесменов раскрыла подробности дела. Она уверена, что к смерти ее мужа причастен чиновник. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, однопартиец Фургала, Михаил Дегтярев.

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