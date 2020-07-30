В РПЦ назвали негативные последствия суррогатного материнства

Распространение практики суррогатного материнства неизбежно ведет к росту числа преступлений, связанных с торговлей младенцами. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он вспомнил историю о торговле младенцами, которая произошла в Московской области. Тогда правоохранительные органы обнаружили тело младенца в квартире поселка ВНИИССОК. Ребенок, рожденный в конце 2019 года от суррогатной матери, был под присмотром няни в квартире, в которой также были обнаружены еще трое младенцев. Известно, что они находились там до тех пор, пока их биологические родители-иностранцы оформляли необходимые документы. Позднее СК просил суд арестовать четырех акушеров гинекологов, которые могут быть причастны к делу.
«Эта до безобразия циничная история показала, чем оборачивается суррогатное материнство в реальности […] Чем шире будет развиваться в России практика суррогатного материнства, тем чаще мы будем встречаться с подобными случаями, убеждающими нас в ее моральной недопустимости», — написал Легойда в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что резонансная находка младенцев — лишь верхушка большого айсберга и, по-видимому, очень прибыльного бизнеса.
Позже в Telegram представитель РПЦ раскритиковал СМИ за заголовки о связи суррогатного материнства и роста уровня преступности. Корреспонденту URA.RU Легойда пояснил, что говорил исключительно о нарушениях, связанных с торговлей детьми.
Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Иларион предложил запретить суррогатное материнство в РФ на законодательном уровне. Он заявил, что такая практика «глубоко безнравственна».
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