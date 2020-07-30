30 июля 2020

В РПЦ назвали негативные последствия суррогатного материнства

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Москва, легойда владимир
Суррогатное материнство приведет к преступлениям, связанным с торговлей детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Распространение практики суррогатного материнства неизбежно ведет к росту числа преступлений, связанных с торговлей младенцами. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он вспомнил историю о торговле младенцами, которая произошла в Московской области. Тогда правоохранительные органы обнаружили тело младенца в квартире поселка ВНИИССОК. Ребенок, рожденный в конце 2019 года от суррогатной матери, был под присмотром няни в квартире, в которой также были обнаружены еще трое младенцев. Известно, что они находились там до тех пор, пока их биологические родители-иностранцы оформляли необходимые документы. Позднее СК просил суд арестовать четырех акушеров гинекологов, которые могут быть причастны к делу.

«Эта до безобразия циничная история показала, чем оборачивается суррогатное материнство в реальности […] Чем шире будет развиваться в России практика суррогатного материнства, тем чаще мы будем встречаться с подобными случаями, убеждающими нас в ее моральной недопустимости», — написал Легойда в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что резонансная находка младенцев — лишь верхушка большого айсберга и, по-видимому, очень прибыльного бизнеса.

Позже в Telegram представитель РПЦ раскритиковал СМИ за заголовки о связи суррогатного материнства и роста уровня преступности. Корреспонденту URA.RU Легойда пояснил, что говорил исключительно о нарушениях, связанных с торговлей детьми.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Иларион предложил запретить суррогатное материнство в РФ на законодательном уровне. Он заявил, что такая практика «глубоко безнравственна».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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