Отели в Сочи во время пандемии оказались загружены почти на 100%

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, отель, гостиница, отдых, отпуск, город сочи
В некоторых отелях уровень загруженности превысил 100% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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С начала курортного сезона Сочи принял уже порядка 1,5 миллиона туристов. В настоящее время отдыхающими заполнены почти все гостиницы, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

«С момента снятия ограничений турпоток на нашем курорте составил около 1,5 миллиона человек», — цитирует Копайгородского РИА «Новости». Градоначальник также добавил, что из этих туристов более миллиона отдыхают в организованном секторе.

Из-за такого наплыва отдыхающих загрузка гостиниц в Сочи в некоторых случаях превышает 100%. Средний уровень загруженности составил 96%. Город уже достиг пиковых показателей прошлого сезона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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