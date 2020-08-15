Отели в Сочи во время пандемии оказались загружены почти на 100%

В некоторых отелях уровень загруженности превысил 100%
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
С начала курортного сезона Сочи принял уже порядка 1,5 миллиона туристов. В настоящее время отдыхающими заполнены почти все гостиницы, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
«С момента снятия ограничений турпоток на нашем курорте составил около 1,5 миллиона человек», — цитирует Копайгородского РИА «Новости». Градоначальник также добавил, что из этих туристов более миллиона отдыхают в организованном секторе.
Из-за такого наплыва отдыхающих загрузка гостиниц в Сочи в некоторых случаях превышает 100%. Средний уровень загруженности составил 96%. Город уже достиг пиковых показателей прошлого сезона.
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