В больнице рассказали о состоянии Навального

Навальный находится в реанимации и с трудом разговаривает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный с трудом разговаривает и передвигается после реанимации. Об этом сообщает издание NGS55.RU.

«[Навальный] с трудом разговаривает и передвигается. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи №1 в Омске, взяли все анализы», — цитирует издание источника в больнице. Помощь блогеру начали оказывать еще в самолете. Сейчас Навальный в реанимации. Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил ТАСС, что блогер находится в тяжелом состоянии.

В то же время пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что он находится без сознания. По ее словам, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу, где находится блогер, вызвали полицию.

Украинская журналистка Юлия Витязева в своем Twitter высказала мнение, что блогера госпитализировали с целью привлечения внимания к нему. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам. На данный момент времени это был бы холостой выстрел», — написала она. Также она не исключила проблемы со здоровьем.

Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. По мнению Ярмыш, блогера могли отравить. Предположительно ему подмешали токсин в чай. Ранее Навальный отправлялся в Томск, где проводил съемки. Были опубликованы кадры его госпитализации.

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