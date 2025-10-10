Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке местной оппозиции. Такое заявление Орбан сделал на своей странице в соцсетях.
«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию „Тиса“. Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Теперь мы должны сказать: „Украинцы уже в вашем смартфоне“», — написал Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети X. Он подчеркнул, что венгерским властям необходимо не допустить дальнейшего вмешательства Киева во внутренние процессы страны.
В правительстве Венгрии утверждают, что Киев активно использует свои спецслужбы для влияния на политическую ситуацию внутри страны. По мнению венгерских властей, украинская сторона установила контакты с оппозиционными партиями и оказывает им технологическую помощь. Особое внимание уделяется партии «Тиса», в разработке мобильного приложения которой, по данным местных СМИ, принимал участие украинский программист. Ранее Орбан уже заявлял о попытках Украины и руководства Евросоюза изменить политическую ситуацию в Венгрии и способствовать победе оппозиции на парламентских выборах 2026 года.
