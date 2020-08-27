Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрил заявил о необоснованно высоких зарплатах топ-менеджеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики проверяют причины госпитализации Навального — Лукашенко готов пообщаться с оппозицией — Путин дал большое интервью федеральному телеканалу — семьи с детьми получат пособие — снизились проценты по рублевым вкладам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко готов пообщаться с оппозицией

Прокуратура проверила инцидент с Навальным

Генеральная прокуратура РФ объявила о результате проверке по факту госпитализации Алексея Навального. Признаков уголовного преступления ведомство не обнаружило.

Также доследственную проверку начали транспортная полиция и прокуратура Сибирского федерального округа.

Путин дал большое интервью

Президент России Владимир Путин дал большое интервью Сергей Брилеву, журналисту телеканала «Россия 24». В ходе разговора президент затронул важные для страны темы, в частности проблемы в Белоруссии.

Днем ранее Путин провел большое совещание с кабинетом министров страны и дал новые поручения чиновникам.

Кремль ответил на предложение Жириновского по Фургалу

Только суд может принять решение о переводе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест может. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского посодействовать в изменении меры пресечения для обвиняемого.

Семьи с детьми получат пособия

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2020 году.

Счетная палата заинтересовалась доходами топ-менеджмента

В Счетной палате обратили внимание на то, что на ряде компаний с госучастием топ-менеджеры получают необоснованно высокую заработную плату.

В Госдуме предложили ликвидировать ПФР

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. По словам Миронова ПФР — это бесполезная прослойка между государством и пенсионерами.

Банки снизили ставки по вкладам

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ в августе снизилась с 4,52 до 4,45%.

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