Самое важное в России и в мире на 27 августа. Путин дал большое интервью, Лукашенко готов к переговорам с оппозицией, российские семьи получат новую выплату

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Всероссийский форум
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрил заявил о необоснованно высоких зарплатах топ-менеджеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики проверяют причины госпитализации Навального — Лукашенко готов пообщаться с оппозицией — Путин дал большое интервью федеральному телеканалу — семьи с детьми получат пособие — снизились проценты по рублевым вкладам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко готов пообщаться с оппозицией

Прокуратура проверила инцидент с Навальным

Путин дал большое интервью

Кремль ответил на предложение Жириновского по Фургалу

Семьи с детьми получат пособия

Счетная палата заинтересовалась доходами топ-менеджмента

В Госдуме предложили ликвидировать ПФР

  • Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. По словам Миронова ПФР — это бесполезная прослойка между государством и пенсионерами.

Банки снизили ставки по вкладам

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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