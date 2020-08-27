Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрил заявил о необоснованно высоких зарплатах топ-менеджеров
Силовики проверяют причины госпитализации Навального — Лукашенко готов пообщаться с оппозицией — Путин дал большое интервью федеральному телеканалу — семьи с детьми получат пособие — снизились проценты по рублевым вкладам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 августа — в обзоре URA.RU:
Лукашенко готов пообщаться с оппозицией
- Власти Белоруссии готовы пойти на переговоры с оппозицией по изменению Конституции республики, но только с теми, кто представляет трудовые и студенческие коллективы. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
- По мнению Лукашенко против Белоруссии началась «гибридная война» и «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.
- В тоже время Владимир Путин сообщил, что сформировал боевые отряды для помощи Белоруссии в случае внешней угрозы.
- В Координационном совете белорусской оппозиции заявили, что создание вооруженных группировок других стран для помощи Белоруссии, является нарушением международного права.
Прокуратура проверила инцидент с Навальным
- Генеральная прокуратура РФ объявила о результате проверке по факту госпитализации Алексея Навального. Признаков уголовного преступления ведомство не обнаружило.
- Также доследственную проверку начали транспортная полиция и прокуратура Сибирского федерального округа.
Путин дал большое интервью
- Президент России Владимир Путин дал большое интервью Сергей Брилеву, журналисту телеканала «Россия 24». В ходе разговора президент затронул важные для страны темы, в частности проблемы в Белоруссии.
- Днем ранее Путин провел большое совещание с кабинетом министров страны и дал новые поручения чиновникам.
Кремль ответил на предложение Жириновского по Фургалу
- Только суд может принять решение о переводе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест может. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского посодействовать в изменении меры пресечения для обвиняемого.
Семьи с детьми получат пособия
- Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2020 году.
Счетная палата заинтересовалась доходами топ-менеджмента
- В Счетной палате обратили внимание на то, что на ряде компаний с госучастием топ-менеджеры получают необоснованно высокую заработную плату.
В Госдуме предложили ликвидировать ПФР
- Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. По словам Миронова ПФР — это бесполезная прослойка между государством и пенсионерами.
Банки снизили ставки по вкладам
- Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ в августе снизилась с 4,52 до 4,45%.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.