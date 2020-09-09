В Минпросвещения сделали заявление о ЕГЭ по иностранному языку

ЕГЭ по иностранному языку не будут делать обязательным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

«Совет одобрил проект изменений во ФГОС среднего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — передает ТАСС.

Ранее руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко оценил изменения, которая произошли с экзаменов из-за пандемии. По его оценкам, в 2020 году у сдающих экзамены было больше стресса, однако уменьшилась средняя разница результатов между регионами и выросло число высокобалльников, передает RT.