В Минпросвещения сделали заявление о ЕГЭ по иностранному языку

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
ЕГЭ по иностранному языку не будут делать обязательным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

«Совет одобрил проект изменений во ФГОС среднего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — передает ТАСС.

Ранее руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко оценил изменения, которая произошли с экзаменов из-за пандемии. По его оценкам, в 2020 году у сдающих экзамены было больше стресса, однако уменьшилась средняя разница результатов между регионами и выросло число высокобалльников, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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