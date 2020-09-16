Пара долго скрывала свои отношения Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Молодая жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с юмористом, чем сняла завесу тайны с их отношений и со своей беременности. В комментариях под публикацией Брухунова объяснила отсутствие информации о личной жизни нежеланием посвящать в нее посторонних людей.

В сентябре этого года Петросян опубликовал фото с младенцем. Его подписчики предположили, что это их общий с Брухуновой сын. «Нежелание посвящать посторонних людей в детали личной жизни — не есть обман», — ответила Брухунова на упрек в том, что она обманывала своих подписчиков. Отсутствие на опубликованных некоторое время назад фотографиях живота бывшая помощница Петросяна объяснила подлогом — размещением прошлогоднего снятого до ее беременности материала.

Татьяна Брухунова объяснила подписчикам отсутствие живота Личная страница Брухуновой в Instagram

О романе Евгения Петросяна и Татьяна Брухуновой стало известно летом 2018 года. В начале декабря 2019 года пара тайно расписалась в Кутузовском ЗАГСе.