Названа основная стратегия оппозиции при трехдневном голосовании

Впервые трехдневное голосование прошло в России 13 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трехдневное голосование открывает перед оппозицией новые возможности по мобилизации электората. Такое мнение на круглом столе, посвященном будущим плебисцитам, высказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. По мнению экспертов, противники ЕР не воспользовались этим инструментом в единый день голосования 13 сентября.

«При трехдневном голосовании у оппозиции могут появиться интересные стратегии по мобилизации своего электората. Но они пока сильно недооценены», — отметила Соколова, отвечая на вопрос URA.RU. По мнению управляющего директора ЭИСИ Фирдуса Алиева, новые возможности перед оппозиционными партиями открывает и расширение применения электронного голосования.

В таком же ключе высказался директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, который считает, что многодневное голосование помогает увеличить явку, что таит угрозу для «Единой России». «При высокой явке на выборы придут те, кто раньше не ходил голосовать. Это угроза для ЕР. Ключевой задачей задачей партии становится мобилизация избирателя. Но некоторые партии не стараются этого делать, а переводят в критику новшества», — заявил Потуремский.

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин напротив считает, что высокая явка играет на руку партии власти. «Ядро электората ЕР не слишком активно [на выборах]. Мы это видели на выборах мэра Москвы в 2013 году, когда Сергея Собянин набрал 51%, хотя большинство было за него. А трехдневное голосование дает возможность им проголосовать в пятницу, и спокойно уехать на дачу», — заявил политолог. По его мнению, оппозиции нужно не только мобилизовать свой электорат, но и расширить его, чтобы извлечь выгоду из многодневного голосования.

Ранее агентство писало о шести стратегиях для оппозиции в ответ на введение многодневного голосования. Партии будут применять их на выборах в Госдуму в 2021 году.