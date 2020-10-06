06 октября 2020

Новый вид мошенничества грозит россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, жкх, электричество
Злоумышленники приходят в квартиры и просят погасить долги за ЖКХ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России становится популярной новая мошенническая схема, при которой у людей вымогают деньги за якобы существующие долги по ЖКХ. Об этом предупредили специалисты Национального центра финансовой грамотности

Как говорят эксперты, мошенники работают в паре и приходят в квартиры якобы от лица управляющей компании и госслужбы, чтобы предупредить о несуществующих долгах жильца. «Переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», — передает сайт Vse42.ru. При появлении подозрительных людей на пороге квартиры специалисты советуют позвонить в УК или госучреждение и выяснить, работают ли там люди с названными именами и фамилиями.

В период пандемии коронавируса в России мошенники придумали новый способ, как нажиться на гражданах. Злоумышленники предлагают купить у них справку с отрицательным результатом теста на коронавирус за 1000-2300 рублей, сообщает «Утро.ру». Ранее руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская рассказывала, как вернуть деньги, которые жертва перевела мошеннику на банковский счет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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