Новый вид мошенничества грозит россиянам

В России становится популярной новая мошенническая схема, при которой у людей вымогают деньги за якобы существующие долги по ЖКХ. Об этом предупредили специалисты Национального центра финансовой грамотности
Как говорят эксперты, мошенники работают в паре и приходят в квартиры якобы от лица управляющей компании и госслужбы, чтобы предупредить о несуществующих долгах жильца. «Переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», — передает сайт Vse42.ru. При появлении подозрительных людей на пороге квартиры специалисты советуют позвонить в УК или госучреждение и выяснить, работают ли там люди с названными именами и фамилиями.
В период пандемии коронавируса в России мошенники придумали новый способ, как нажиться на гражданах. Злоумышленники предлагают купить у них справку с отрицательным результатом теста на коронавирус за 1000-2300 рублей, сообщает «
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