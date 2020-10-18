Навальный возмутился молчанием Трампа

Алексей Навальный уверен, что Дональд Трамп должен был осудить произошедшее с ним Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Блогер Алексей Навальный возмутился тем, что президент США Дональд Трамп никак не осудил то, что произошло с ним по пути из Томска в Москву. Американский политик должен был это сделать, уверен россиянин.

Свое мнение по этому поводу он озвучил в интервью американскому каналу CBS. Блогер напомнил, что осуждение прозвучало со стороны лидеров Германии и Франции, однако Трамп воздержался от комментариев. «Я заметил, что (Трамп) этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно — чтобы каждый… прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке», — сказал Навальный [цитата по РИА «Новости»].

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогер был доставлен в больницу, где впал в кому. Позднее его перевезли в клинику Charite в Берлине. Сейчас он проходит реабилитацию. В правительстве Германии заявили, что в организме Навального нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи неоднократно утверждали, что никаких отравляющих веществ в его организме найдено не было.