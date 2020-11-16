Коронавирусные выплаты семьям в РФ могут вернуть при ухудшении ситуации с COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К утру 16 ноября евро стоит 91,6 рубля, американская валюта поднялась на 0,18% и составляет 77,4 рубля. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI стоят 40,68 доллара за баррель (+1,35%). Нефть Brent стоит 43,26 доллара за бочку (+1,12%).

Ситуация в России

С 2021 года в России начнут действовать новые правила оплаты больничных листов. Теперь выплаты заболевшему или ушедшему в декрет сотруднику будет платить не работодатель, а Фонд социального страхования. Соответствующий закон разработало Минтруда.

Также в министерстве разрабатывают документ, согласно которому длительно работающие россияне не останутся без поддержки государства на пенсии. Для этого придется вернуть ранее присваиваемые звания труженикам. Предполагается, что за 40-летний стаж для женщин и 45-летний для мужчин возобновят награждение званием «Ветеран труда». Звание дает возможность получить надбавку к пенсии.

Банки в России предложили создать механизм обмена информацией о неправомерных операциях. Предполагается, что это повысит шансы предотвратить кражу денег с карты. Прямой обмен данными между кредитными организациями позволит до пяти раз сократить время реагирования на кражу денег, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей в 2020 году возглавили Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. В частности, размер кредита рассчитан с учетом первоначального взноса в 20% и срока выплаты в три года.

Ситуация в мире

В Азии создали зону свободной торговли . Соглашение подписали Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Данную инициативу государства обсуждали с 2013 года.

Евросоюз собирается укреплять партнерство с США при новом президенте Джо Байдене. Председатель ЕС Шарль Мишель заявил, что сотрудничество затронет пять ключевых вопросов, которые представляют для сторон общий интерес: COVID-19, ценности и мультилатерализм, изменение климата, торговля, безопасность и общие геополитические интересы.

Прогнозы и мнения экспертов

В России могут вернуть выплаты семьям с детьми, которые были весной, в случае ухудшения эпидемиологической и экономической ситуаций. При этом платить стоит не всем, а только тем, кто нуждается в помощи, рассказали URA.RU в Госдуме и Совете Федерации.