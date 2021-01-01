На Урал придут 40-градусные морозы

В нескольких регионах Урала установится аномально холодная погода. Морозы нагрянут 2—5 января, сообщается на сайте уральского управления по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.
«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — пишет местный Гидрометцентр.
В Пермь морозы придут только 2 января. В Свердловской и Курганской областях аномальный холод ждут 2 и 3 января. В Челябинской области морозы продержатся со 2 по 5 января. Свердловскую область ждут самые сильные ночные морозы. Столбик термометра опустится до -40 градусов.
Ранее похолодание пообещали москвичам, которые давно ждут зимней погоды. Однако, по данным на 2 января, там еще держится погода +2 градусов, уточняет RT. В новогоднюю ночь самой холодной точкой России стал Якутск, напоминает деловое издание «Взгляд».
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