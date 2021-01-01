01 января 2021

Парковки Москвы на все выходные в 2021 году сделают бесплатными

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити
Столичные автомобилисты могут бесплатно парковаться по выходным и праздникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все парковки Москвы в наступившем году станут бесплатными сроком на 72 дня. Припарковать автомобиль без оплаты в столице можно будет в течение всех новогодних каникул и других праздничных дней.

«В 2021 году столичные парковки будут бесплатными 72 дня», — сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. По информации ведомства, бесплатными парковки будут не только в течение праздничных, но и выходных дней. Платными останутся только парковки со шлагбаумами.

Ранее дептранс Москвы ужесточил меры в отношении нарушающих масочный режим пассажиров общественного транспорта. В частности, таким пассажирам откажут в проезде даже при наличии купленного билета.

Календарь дептранса Москвы, на котором отмечены дни бесплатной праковки
https://t.me/DtRoad

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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