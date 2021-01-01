Парковки Москвы на все выходные в 2021 году сделают бесплатными

Столичные автомобилисты могут бесплатно парковаться по выходным и праздникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все парковки Москвы в наступившем году станут бесплатными сроком на 72 дня. Припарковать автомобиль без оплаты в столице можно будет в течение всех новогодних каникул и других праздничных дней.

«В 2021 году столичные парковки будут бесплатными 72 дня», — сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. По информации ведомства, бесплатными парковки будут не только в течение праздничных, но и выходных дней. Платными останутся только парковки со шлагбаумами.

Ранее дептранс Москвы ужесточил меры в отношении нарушающих масочный режим пассажиров общественного транспорта. В частности, таким пассажирам откажут в проезде даже при наличии купленного билета.

Календарь дептранса Москвы, на котором отмечены дни бесплатной праковки https://t.me/DtRoad