Российские ученые описали штамм SARS-CoV-2 с 18-ю новыми мутациями Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 января, — 402-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 318-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 622 930, достигнув отметки в 91 269 167. Выздороветь из них удалось 63 983 670 пациентам (+425 604 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 952 098 человека (+9 605).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 23 122 959 американцев. Следом идут Индия (10 479 879) и Бразилия (8 133 833). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 425 269.

Вакцина и лекарство

Стартовавшие по всему миру прививочные кампании не успеют в этом году создать коллективный иммунитет для человечества, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Она добавила, что, пока вакцинация не приняла массовый характер, соблюдать меры безопасности по прежнему важно.

Основными преимуществами «Спутника V» являются условия хранения и действенность препарата, считает врач из США Джон Домбровски. В отличие от российской разработки, американский аналог производства компании Pfizer требуется хранить при низких температурах, поэтому ее сложнее использовать в жарких странах.

Единственной полностью эффективной вакциной является китайский препарат Sinovac, заявил профессор университета Ратгерса (США) Константин Северинов. Ее эффективность ученый объяснил тем, что для создания Sinovac используется неактивный, убитый вирус.

Лечить COVID-19 с помощью радиации вряд ли удастся, рассказал в беседе с URA.RU руководитель Центра лучевой диагностики ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Валентин Синицын. Однако ранее специалисты УрФУ и Академии наук Узбекистана пришли к выводу, что слабые дозы радиации способны бороться с болезнью не вредя пациенту.

Коронавирус в России

Штамм COVID с 18-ю новыми мутациями описала группа ученых из четырех российских институтов. Возможно, это окажется уникальный «российский» вид SARS-CoV-2. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что он уже мог появиться, просто еще не выявлен.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образец британского штамма коронавируса еще в декабре. Об этом заявил Роспотребнадзор. Ученые продолжают его исследовать.

В России могут усилить меры по борьбе с пандемией, если британская мутация COVID-19 начнет распространяться слишком быстро. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

Коронавирус в мире

Мутация SARS-CoV-2, обнаруженная в Японии, не агрессивнее своих аналогов, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это же, по мнению профессора Александра Бутенко, относится к британскому штамму, а всплеск заражений вирусолог объяснил ослаблением антикарантинных мер.

Минздрав Палестины зарегистрировал «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Поставки вакцины в Палестину начнутся в течение месяца. В первом квартале этого года в стране начнется прививочная кампания.