22 января 2021

Брат Дани Милохина впервые встретился с мамой

© Служба новостей «URA.RU»
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Даня Милохин в последний момент отказался от встречи с матери Фото: instagram-аккаунт Дани Милохина

Родной брат блогера Дани Милохина Илья впервые встретился со своей мамой, которая оставила его в детском доме. Встреча состоялась в эфире телепрограммы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«После шоу я как в тумане. Увидеть маму впервые за 17 лет», — цитирует агентство StarHit Илью Милохина. По его словам, он вспомнил моменты из детства и испытал сильные эмоции. Илья подчеркнул, что планирует еще раз встретиться с мамой и поговорить с глазу на глаз. Также он рассказал, что будет помогать семье финансово, однако подчеркнул, что не хочет вмешиваться в их жизнь

На передаче также должен был присутствовать популярный тиктокер Даня Милохин. Но в последний момент он отказался от съемок. В интервью телеведущей Ксении Собчак блогер рассказал, что не хочет видеть мать. Родители Милохина развелись, когда ему было три года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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