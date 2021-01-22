Брат Дани Милохина впервые встретился с мамой

Родной брат блогера Дани Милохина Илья впервые встретился со своей мамой, которая оставила его в детском доме. Встреча состоялась в эфире телепрограммы «Пусть говорят» на «Первом канале».
«После шоу я как в тумане. Увидеть маму впервые за 17 лет», — цитирует агентство StarHit Илью Милохина. По его словам, он вспомнил моменты из детства и испытал сильные эмоции. Илья подчеркнул, что планирует еще раз встретиться с мамой и поговорить с глазу на глаз. Также он рассказал, что будет помогать семье финансово, однако подчеркнул, что не хочет вмешиваться в их жизнь
На передаче также должен был присутствовать популярный тиктокер Даня Милохин. Но в последний момент он отказался от съемок. В интервью телеведущей Ксении Собчак блогер рассказал, что не хочет видеть мать. Родители Милохина развелись, когда ему было три года.
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