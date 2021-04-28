Медведев раскритиковал соцсети за поддержку BLM

После событий в Америке в мире неспокойно, считает он Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Недавние события в США, в том числе общественное движение против расизма Black Lives Matter, являются частью гибридной войны, и американские интернет-платформы ее поощряют. Такого мнения придерживается заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке. Это элемент даже международного позиционирования. Если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Они [американские интернет-платформы] ведут себя отвязно», — заявил он на встрече с резидентами Сколково. Слова зампреда передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Весной 2020 года сотрудники полиции Америки задержали афроамериканца Джорджа Флойда, который после этого скончался в реанимации. Инцидент стал причиной стихийного протеста против полицейского насилия в отношении расовых меньшинств в США, напоминает «Национальная служба новостей». Само движение BLM начало свое существование летом 2013 года в социальных сетях. В конце 2020 года его акции распространились уже по всей территории Штатов.