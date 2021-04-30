Посольство США в Москве перестанет оказывать почти все визовые услуги
Власти США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Из-за наложенных на посольство ограничений по найму иностранцев штат американского представительства сократят на 75%. Анонсируя изменения, посольство США выразило сожаления.
Россияне в соцсетях также не обрадовались. Комментаторы с чувством юмора отметили, что собирались провести майские праздники в Лас-Вегасе, а некоторые россияне описали ситуацию как прорыв российской дипломатии.
Россияне радуются, что тещи пока не требуют виз
Кто-то планировал провести время в США с пользой
Россияне гордятся…
…и приводят неутешительную статистику
Комментаторы винят правительство, однако не уточняют, чье именно
Россияне переживают за известных сограждан
Некоторые обращаются к философии
Среди комментаторов нашлись те, кто занялся аналитикой происходящего
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