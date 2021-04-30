В соцсетях грустят из-за решения США не выдавать визы россиянам. «Прорыв российской дипломатии»

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Посольство США в Москве перестанет оказывать почти все визовые услуги Фото:

Власти США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Из-за наложенных на посольство ограничений по найму иностранцев штат американского представительства сократят на 75%. Анонсируя изменения, посольство США выразило сожаления.

Россияне в соцсетях также не обрадовались. Комментаторы с чувством юмора отметили, что собирались провести майские праздники в Лас-Вегасе, а некоторые россияне описали ситуацию как прорыв российской дипломатии.

Россияне радуются, что тещи пока не требуют виз
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Кто-то планировал провести время в США с пользой
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Россияне гордятся…
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…и приводят неутешительную статистику
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Комментаторы винят правительство, однако не уточняют, чье именно
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Россияне переживают за известных сограждан
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Некоторые обращаются к философии
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Среди комментаторов нашлись те, кто занялся аналитикой происходящего
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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