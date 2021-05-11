Мать стрелка в Казани знала об оружии

Мать Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе Казани, знала о покупке оружия. Галявиев просил ее не вмешиваться в охоту.
«Не лезь, я буду охотиться», — заявил Галявиев матери после приобретения оружия. Его цитирует telegram-канал издания Life.
Женщина заявила, что не знала о подготовке к массовому расстрелу в школе. Но при этом она была в курсе, что сын получил лицензию на хранение оружия и принес его домой. По словам матери Галявиева, она была против, но никак не могла повлиять на происходящее. Она находится в шоковом состоянии, ее не пускают в квартиру, потому что там работают саперы.
Ранее в школе Казани произошла массовая стрельба 11 мая. По разным данным, умерли восемь или девять человек, 19 пострадали. Было опубликовано видео допроса стрелка в Казани. Галявиев сказал, что ненавидит всех и считает себя богом. Юноша также отрекся от матери. Главы Минздрава и Минпросвещения России Михаил Мурашко и Сергей Кравцов вместе с психологами отправятся в Казань. Министры прибудут на место трагедии на вертолете, сообщает агентство Nation News.
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