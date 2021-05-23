Жириновский назвал ошибку Сталина во Второй мировой войне

Лидер СССР Иосифу Сталину не нужно было призывать США и Великобританию открывать второй фронт во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
«Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили!<…> Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном», — цитирует РИА «Новости» Жириновского.
Открытие Второго фронта произошло 6 июня 1944 года. Это сыграло значительную роль в победе стран антигитлеровской коалиции над фашистами. Но главным фронтом во Второй мировой войне остался советско-германский.
Ранее Жириновский заявил, что Германия должна была быть уничтожена еще до Второй мировой войны. По мнению политика, Россия могла бы захватить это государство, если бы в 1917 году не случилась революция.
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