Россия вышлет сотрудника посольства Болгарии

По данным МИД РФ, это была ответная мера
Россия высылает сотрудника посольства Болгарии в России. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.
Посол Болгарии был вызван МИД РФ 26 мая. «Министерство вручило ноту об объявлении „persona nоn grata“ сотрудника посольства Болгарии в России», — уточняет МИД России.
Как уточняет ведомства, данное решение является ответной мерой. В апреле Болгария объявила «persona nоn grata» и выслала дипломата посольства России в Софии. В России считают, что данная мера была ничем не оправдана.
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