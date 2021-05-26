Россия вышлет сотрудника посольства Болгарии

По данным МИД РФ, это была ответная мера Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия высылает сотрудника посольства Болгарии в России. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

Посол Болгарии был вызван МИД РФ 26 мая. «Министерство вручило ноту об объявлении „persona nоn grata“ сотрудника посольства Болгарии в России», — уточняет МИД России.

Как уточняет ведомства, данное решение является ответной мерой. В апреле Болгария объявила «persona nоn grata» и выслала дипломата посольства России в Софии. В России считают, что данная мера была ничем не оправдана.