В России изменятся правила выдачи пенсий

Новые нормы получения выплат распространятся не на всех пожилых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

С июля этого года пенсии в РФ будут выдавать только наличными деньгами либо перечислять переводы на платежную карту «Мир». Об этом предупреждает Пенсионный фонд России.

«С 1 июля 2021 все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы „Мир“ или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. На другие карты получить выплаты уже будет нельзя», — говорится в сообщении.

При этом если человек не оформил такую карту, у него остается возможность получить деньги наличными. Такая информация содержится на сайте MK.RU .

Новые нормы распространяются не на всех. Данное требование не коснется граждан, получающих выплаты на сберегательную книжку, номинальный счет или через почту. Также ничего не изменится для российских пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами страны, напоминают VSE42.Ru.

Об этой ситуации в июне предупреждали экономисты. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что деньги не пропадут, если гражданин не успеет оформить карту до 1 июля. Сотрудники банков, где у россиян был ранее открыт счет для перечисления пенсий, после получения денег из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир». Остальные пожилые люди могут получать выплаты через «Почту России».