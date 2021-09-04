В Болгарии считают, что не стоит переживать из-за Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае войны с Россией Украина потерпит поражение и будет вынуждена сдаться, на это Москве может хватить шесть часов. Читатели болгарской газеты «Факти» считают, что финансовой помощи Киеву со стороны США будет недостаточно.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение шести-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», — заявил читатель болгарской газеты «Факти».

В Болгарии считают, что из-за Украины не стоит беспокоиться. Так в стране отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Украина может действовать непредсказуемо из-за планов США оказать Киеву военную помощь, передает 5-tv.ru. Также в комментариях написали, что размер финансовой помощи от США не поможет повысить обороноспособность Украины.

«60 миллионов долларов „помощи“ — столько один их танк стоит. <… >. Они [США] еще долго будут трубить об американской „помощи“ „украм“. Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», — написал пользователь болгарского издания.

Ранее Песков заявил, что военная помощь США может помочь Украине в силовом урегулировании конфликта на Донбассе. Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов.