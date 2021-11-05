05 ноября 2021

Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пятиэтажка, хрущевки, балкон, недвижимость, квартира, хрущевка
За хранение в квартирах ряда предметов россиянам грозит штраф Фото:

За хранение в квартирах взрывоопасных материалов и баллонов с горючими газами россиянам грозит штраф в размере до трех тысяч рублей. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

«Новые правила пожарной безопасности вступили в силу в России с 1 января 2021 года. По ним в многоквартирных домах запрещено хранить горючие газы в баллонах, складировать горючие и взрывоопасные материалы, а также использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости», — передает слова Рамзенковой РИА «Новости». Если в результате проверки пожарной инспекцией будет выявлено нарушение, штраф за него может составить до трех тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что стиральную и посудомоечную машину в домах старого жилищного фонда нужно устанавливать там, где она изначально должна быть по плану. В противном случае собственников таких квартир ожидают штрафы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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