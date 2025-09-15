Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов РФ

Правительство России разработало программу комплексного восстановления приграничных регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Прежде всего о принятых решениях по нашим приграничным районам — Курской, Белгородской и Брянской областям. <...> Для выполнения этой задачи Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.
С 2025 по 2027 год на восстановление Белгородской, Брянской и Курской областей выделят 80 миллиардов рублей. В 2024 и 2025 годах людям в этих регионах в основном помогали деньгами, льготами и жилищными сертификатами — на это потратили более 150 миллиардов рублей. Новая программа будет направлена прежде всего на то, чтобы жители, которые уехали, могли вернуться домой. Премьер также подчеркнул необходимость завершения восстановительных работ в указанные сроки, чтобы обеспечить жителям возможность вернуться к привычному образу жизни.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что государство предпримет меры по восстановлению Курской области и других регионов, расположенных вблизи границы с Украиной. Глава государства подчеркнул, что власти обеспечат все необходимые условия для дальнейшего развития этих территорий. По его словам, в настоящее время правительство занимается подготовкой специальной программы, направленной на восстановление приграничных районов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.