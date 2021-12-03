Депутат Госдумы: Минфин засекретил данные о последствиях QR-кодов

04 декабря 2021 в 06:42 Размер текста - 17 +

Минфин не стал раскрывать, как QR-коды повлияют на бюджет РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Минфин засекретил информацию о том, как введение QR-кодов отразится на бюджете России. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в своем Telegram-канале. «Минфин засекретил свой ответ на мой запрос о последствиях введения QR-кодов на транспорте для бюджета! Показатели и конкретные данные, соответственно, приводить не могу», — написал Делягин. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минфин засекретил информацию о том, как введение QR-кодов отразится на бюджете России. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в своем Telegram-канале. «Минфин засекретил свой ответ на мой запрос о последствиях введения QR-кодов на транспорте для бюджета! Показатели и конкретные данные, соответственно, приводить не могу», — написал Делягин. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.