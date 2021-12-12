Зам Черномырдина обвинил Чубайса и Гайдара в развале страны

Владимир Полеванов назвал развал СССР спецоперацией западных спецслужб Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший председатель правительства Российской Федерации Егор Гайдар и бывший руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс являются непосредственными виновниками развала СССР. Об этом заявил Владимир Полеванов, заместитель бывшего председателя правительства РФ Виктора Черномырдина в 1994—1995 году.

«Целью приватизации, кроме разграбления, было обеспечить подрыв обороноспособности страны. Это операция западных спецслужб по уничтожению оборонной промышленности России. Главными виновниками я считал Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, которые и стали ведущими реформаторами», — заявил Полеванов в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

Владимир Полеванов в 1993 году был главой администрации Амурской области. В ноябре 1994 года был назначен на пост заместителя председателя правительства РФ (которым тогда являлся Виктор Черномырдин) — председателя государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником развала СССР стал первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно он нажал на «спусковой крючок».