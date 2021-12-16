В Госдуме заявили об иностранных деньгах у противников QR-кодов

По словам Василия Пискарева, организации, выступающие против QR-кодов, могут получать иностранное финансирование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Ряд организаций, которые активно выступают против федерального закона о QR-кодах, получают деньги из-за границы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Василий Пискарев.

«Против защитных мер развязана информационная война. Ряд организаций, которые активно выступают против законопроекта, подпитываются финансами из-за рубежа. Конечно, это может быть совпадением, а может — наоборот. С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — сказал Пискарев во время обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на сайте Госдумы.

Ранее в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовали принять законопроект о QR-кодах. В российском совете торговых центров заявили, что из-за закона о QR-кодах в России могут закрыться тысячи ТЦ, пишет «Национальная служба новостей».