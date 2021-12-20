СМИ: обвиненный в отстреле гусей депутат покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Александра Крамаренко обвиняли в незаконной охоте на гусей Фото:

Магаданский депутат Александр Крамаренко, которого обвиняли в незаконном отстреле гусей, найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он покончил с собой.

«По предварительной версии Крамаренко покончил с собой. Оперативники изучили запись с камер наблюдения: депутат Магаданской гордумы несколько часов находился в здании один. При этом предсмертная записка не была обнаружена», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи опрашивают возможных свидетелей.

Ранее в соцсетях появилось фотография, на которой Крамаренко стоял на фоне надписи «Чукотка 2021», которая была выложена из более чем сотни тушек убитых гусей, пишет телеканал 360. В отношении депутата возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Магаданский депутат Александр Крамаренко, которого обвиняли в незаконном отстреле гусей, найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он покончил с собой. «По предварительной версии Крамаренко покончил с собой. Оперативники изучили запись с камер наблюдения: депутат Магаданской гордумы несколько часов находился в здании один. При этом предсмертная записка не была обнаружена», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи опрашивают возможных свидетелей. Ранее в соцсетях появилось фотография, на которой Крамаренко стоял на фоне надписи «Чукотка 2021», которая была выложена из более чем сотни тушек убитых гусей, пишет телеканал 360. В отношении депутата возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...