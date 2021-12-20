СМИ: обвиненный в отстреле гусей депутат покончил с собой

Александра Крамаренко обвиняли в незаконной охоте на гусей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магаданский депутат Александр Крамаренко, которого обвиняли в незаконном отстреле гусей, найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он покончил с собой.

«По предварительной версии Крамаренко покончил с собой. Оперативники изучили запись с камер наблюдения: депутат Магаданской гордумы несколько часов находился в здании один. При этом предсмертная записка не была обнаружена», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи опрашивают возможных свидетелей.

Ранее в соцсетях появилось фотография, на которой Крамаренко стоял на фоне надписи «Чукотка 2021», которая была выложена из более чем сотни тушек убитых гусей, пишет телеканал 360. В отношении депутата возбудили уголовное дело.