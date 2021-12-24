Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса проведет в колонии 18 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд вынес приговор экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Бывшая чиновница проведет в колонии 18 лет за взяточничество и отмывание денег при строительстве торгового центра.

«Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <…> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет», — передает Vse42.Ru приговор, оглашенный в суде. Также сын экс-главы Госстройнадзора приговорен к 10 годам лишения свободы.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали, отмечает RT. В конце октября 2021 года топ-менеджеры компании получили крупные сроки. В частности, за решетку отправили экс-гендиректора фирмы-собственника центра, техдиректора, гендиректора компании-арендатора, охранника и руководителя, отвечавшего за пожарную безопасность.

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