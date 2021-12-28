В НАТО сообщили о перехвате российских самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель, самолет
По данным НАТО, в 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 вылетов Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

В 2021 году истребители НАТО перехватили множество российских военных самолетов в северо-западной Европе, возле границ стран-членов НАТО. Об этом пишет американское издание AP News.

«Истребители НАТО в этом году сотни раз поднимались в воздух для перехвата самолетов, большинство из которых были российскими военными самолетами в северо-западной Европе. По данным НАТО, в 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 вылетов», — пишет AP News.

Ранее Министерство иностранных дел РФ направило США ноту протеста из-за самолетов разведчиков возле границ России. Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что авиация США отрабатывает ракетные удары по России, пишет RT. В МИД РФ отметили, что такими действиями НАТО целенаправленно провоцирует Россию, сообщает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2021 году истребители НАТО перехватили множество российских военных самолетов в северо-западной Европе, возле границ стран-членов НАТО. Об этом пишет американское издание AP News. «Истребители НАТО в этом году сотни раз поднимались в воздух для перехвата самолетов, большинство из которых были российскими военными самолетами в северо-западной Европе. По данным НАТО, в 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 вылетов», — пишет AP News. Ранее Министерство иностранных дел РФ направило США ноту протеста из-за самолетов разведчиков возле границ России. Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что авиация США отрабатывает ракетные удары по России, пишет RT. В МИД РФ отметили, что такими действиями НАТО целенаправленно провоцирует Россию, сообщает агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...