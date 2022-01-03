В Италии потребовали скорее запустить «Северный поток — 2»

Президент итальянского исследовательского центра Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что для снижения стоимости энергоносителей в условиях энергоперехода нужно как можно скорее разблокировать газопровод «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в интервью AGI.
В Италии несколько лет использовали неправильную энергетическую стратегию, которая основана на предположении о легком переходе к производству энергии без использования ископаемых видов топлива, сказал Табарелли. По его словам, есть риск блокировки производства, многие предприятия решают, закрыться или продолжить работу.
«Инвестиции имеют продуктивный эффект только в долгосрочной перспективе. Для этой зимы самым быстрым решением было бы разблокировать „Северный поток-2“ и использовать больше угля», — сказал Давиде Табарелли в интервью AGI.
«Северный поток — 2» будет поставлять газ из России в Германию в обход Восточной Европы. Строительство газопровода закончилось в сентябре. Обе нитки трубопровода полностью готовы к работе, рассказал в конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Национальная служба новостей». «Северный поток — 2» могут запустить в течение первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер РФ, курирующий энергетику, Александр Новак. Возможен запуск раньше планируемого срока, если ускорить сертификацию проекта, сказал он. Но регулятор Германии в ноябре приостановил сертификацию, сообщает RT.
Президент итальянского исследовательского центра Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что для снижения стоимости энергоносителей в условиях энергоперехода нужно как можно скорее разблокировать газопровод «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в интервью AGI. В Италии несколько лет использовали неправильную энергетическую стратегию, которая основана на предположении о легком переходе к производству энергии без использования ископаемых видов топлива, сказал Табарелли. По его словам, есть риск блокировки производства, многие предприятия решают, закрыться или продолжить работу. «Инвестиции имеют продуктивный эффект только в долгосрочной перспективе. Для этой зимы самым быстрым решением было бы разблокировать „Северный поток-2“ и использовать больше угля», — сказал Давиде Табарелли в интервью AGI. «Северный поток — 2» будет поставлять газ из России в Германию в обход Восточной Европы. Строительство газопровода закончилось в сентябре. Обе нитки трубопровода полностью готовы к работе, рассказал в конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Национальная служба новостей». «Северный поток — 2» могут запустить в течение первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер РФ, курирующий энергетику, Александр Новак. Возможен запуск раньше планируемого срока, если ускорить сертификацию проекта, сказал он. Но регулятор Германии в ноябре приостановил сертификацию, сообщает RT.