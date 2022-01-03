Диетолог рассказал об опасности веганского мяса

04 января 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

В веганском мясе может содержаться пальмовое масло, при переработке которого используется опасный канцероген, рассказала Римма Мойсенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Веганские «мясные» продукты содержат большое количество искусственных добавок, которые могут навредить здоровью человека. Такое мнение высказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, употреблять растительное мясо нужно крайне редко — как деликатес. «[В веганском мясе] присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik. Также в веганское мясо иногда добавляют пальмовое масло. При его переработке используется глицидол, который является канцерогенным веществом. По словам Мойсенко, из-за него некоторые генетически обусловленные болезни могут быстро, за несколько лет, стать хроническими. Врач-диетолог считает, что веганское мясо стоит употреблять крайне редко, как деликатес. Обогащать рацион растительным белком Мойсенко советует за счет бобовых продуктов. Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что веганы подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Их иммунитет снижается из-за дефицита в организме витаминов, веществ и минералов. Также из-за отсутствия регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и основных функций органов, пояснила Ненастина. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Веганские «мясные» продукты содержат большое количество искусственных добавок, которые могут навредить здоровью человека. Такое мнение высказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, употреблять растительное мясо нужно крайне редко — как деликатес. «[В веганском мясе] присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik. Также в веганское мясо иногда добавляют пальмовое масло. При его переработке используется глицидол, который является канцерогенным веществом. По словам Мойсенко, из-за него некоторые генетически обусловленные болезни могут быстро, за несколько лет, стать хроническими. Врач-диетолог считает, что веганское мясо стоит употреблять крайне редко, как деликатес. Обогащать рацион растительным белком Мойсенко советует за счет бобовых продуктов. Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что веганы подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Их иммунитет снижается из-за дефицита в организме витаминов, веществ и минералов. Также из-за отсутствия регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и основных функций органов, пояснила Ненастина. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.