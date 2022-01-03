Диетолог рассказал об опасности веганского мяса

Веганские «мясные» продукты содержат большое количество искусственных добавок, которые могут навредить здоровью человека. Такое мнение высказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, употреблять растительное мясо нужно крайне редко — как деликатес.
«[В веганском мясе] присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik.
Также в веганское мясо иногда добавляют пальмовое масло. При его переработке используется глицидол, который является канцерогенным веществом. По словам Мойсенко, из-за него некоторые генетически обусловленные болезни могут быстро, за несколько лет, стать хроническими.
Врач-диетолог считает, что веганское мясо стоит употреблять крайне редко, как деликатес. Обогащать рацион растительным белком Мойсенко советует за счет бобовых продуктов.
Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что веганы подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Их иммунитет снижается из-за дефицита в организме витаминов, веществ и минералов. Также из-за отсутствия регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и основных функций органов, пояснила Ненастина. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.
Веганские «мясные» продукты содержат большое количество искусственных добавок, которые могут навредить здоровью человека. Такое мнение высказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, употреблять растительное мясо нужно крайне редко — как деликатес. «[В веганском мясе] присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik. Также в веганское мясо иногда добавляют пальмовое масло. При его переработке используется глицидол, который является канцерогенным веществом. По словам Мойсенко, из-за него некоторые генетически обусловленные болезни могут быстро, за несколько лет, стать хроническими. Врач-диетолог считает, что веганское мясо стоит употреблять крайне редко, как деликатес. Обогащать рацион растительным белком Мойсенко советует за счет бобовых продуктов. Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что веганы подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Их иммунитет снижается из-за дефицита в организме витаминов, веществ и минералов. Также из-за отсутствия регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и основных функций органов, пояснила Ненастина. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.