03 января 2022

Диетолог рассказал об опасности веганского мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, самовар, парк маяковского, шашлыки, цпкио имени маяковского, жарит мясо
В веганском мясе может содержаться пальмовое масло, при переработке которого используется опасный канцероген, рассказала Римма Мойсенко Фото:

Веганские «мясные» продукты содержат большое количество искусственных добавок, которые могут навредить здоровью человека. Такое мнение высказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, употреблять растительное мясо нужно крайне редко — как деликатес.

«[В веганском мясе] присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik.

Также в веганское мясо иногда добавляют пальмовое масло. При его переработке используется глицидол, который является канцерогенным веществом. По словам Мойсенко, из-за него некоторые генетически обусловленные болезни могут быстро, за несколько лет, стать хроническими.

Врач-диетолог считает, что веганское мясо стоит употреблять крайне редко, как деликатес. Обогащать рацион растительным белком Мойсенко советует за счет бобовых продуктов.

Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что веганы подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Их иммунитет снижается из-за дефицита в организме витаминов, веществ и минералов. Также из-за отсутствия регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и основных функций органов, пояснила Ненастина. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.

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Веганские «мясные» продукты содержат большое количество искусственных добавок, которые могут навредить здоровью человека. Такое мнение высказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, употреблять растительное мясо нужно крайне редко — как деликатес. «[В веганском мясе] присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik. Также в веганское мясо иногда добавляют пальмовое масло. При его переработке используется глицидол, который является канцерогенным веществом. По словам Мойсенко, из-за него некоторые генетически обусловленные болезни могут быстро, за несколько лет, стать хроническими. Врач-диетолог считает, что веганское мясо стоит употреблять крайне редко, как деликатес. Обогащать рацион растительным белком Мойсенко советует за счет бобовых продуктов. Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что веганы подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Их иммунитет снижается из-за дефицита в организме витаминов, веществ и минералов. Также из-за отсутствия регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и основных функций органов, пояснила Ненастина. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.
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