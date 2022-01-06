Беспорядки парализовали движение транспорта в Казахстане

06 января 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Нур-Султане не работают российские агрегаторы такси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане На фоне протестов в Казахстане в аэропорту Нур-Султана очереди и задержки авиарейсов. В Алма-Ату не пускают приезжих с номерными знаками других регионов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Рейс из Нурсултана в Алма-Ату отменили. С другими регионами страны авиасообщение ограниченно и происходит с задержками. По словам таксиста, с номерными знаками других регионов в Алма-Ату не пускают», — рассказал корреспондент URA.RU. В столице Казахстана проблемы с интернетом, мобильная голосовая связь работает с перебоями. Из-за отсутствия интернета не работают офисы, коммерческие и государственные учреждения. «В аэропорту большие очереди, авиарейсы задерживают. Из-за неполадок с интернетом не работают российские агрегаторы, например, „Яндекс такси“. Из-за этого местные таксисты вдвое завышают цену. Из Нур-Султана до окрестностей Алма-Аты можно добраться за 200 тыс. тенге (около 35,5 тыс. рублей). В Нур-Султане спокойная обстановка», — сообщил корреспондент URA.RU. В Казахстане 2 января начались беспорядки из-за роста стоимости сниженного газа. Власти пообещали снизить цены, но протесты не прекратились. 5 января в Алма-Ата захватили аэропорт. Оттуда эвакуировали сотрудников. Представитель аэропорта рассказал, что было около 45 захватчиков, по предварительной информации. СМИ сообщали, что правоохранители разогнали захватчиков из аэропорта. По словам Василия из Москвы, они с вечера заблокированы в аэропорту после того, как не смогли улететь из страны. «Аэрофлот» отменил утренние самолеты на 6 января в РФ из Казахстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне протестов в Казахстане в аэропорту Нур-Султана очереди и задержки авиарейсов. В Алма-Ату не пускают приезжих с номерными знаками других регионов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Рейс из Нурсултана в Алма-Ату отменили. С другими регионами страны авиасообщение ограниченно и происходит с задержками. По словам таксиста, с номерными знаками других регионов в Алма-Ату не пускают», — рассказал корреспондент URA.RU. В столице Казахстана проблемы с интернетом, мобильная голосовая связь работает с перебоями. Из-за отсутствия интернета не работают офисы, коммерческие и государственные учреждения. «В аэропорту большие очереди, авиарейсы задерживают. Из-за неполадок с интернетом не работают российские агрегаторы, например, „Яндекс такси“. Из-за этого местные таксисты вдвое завышают цену. Из Нур-Султана до окрестностей Алма-Аты можно добраться за 200 тыс. тенге (около 35,5 тыс. рублей). В Нур-Султане спокойная обстановка», — сообщил корреспондент URA.RU. В Казахстане 2 января начались беспорядки из-за роста стоимости сниженного газа. Власти пообещали снизить цены, но протесты не прекратились. 5 января в Алма-Ата захватили аэропорт. Оттуда эвакуировали сотрудников. Представитель аэропорта рассказал, что было около 45 захватчиков, по предварительной информации. СМИ сообщали, что правоохранители разогнали захватчиков из аэропорта. По словам Василия из Москвы, они с вечера заблокированы в аэропорту после того, как не смогли улететь из страны. «Аэрофлот» отменил утренние самолеты на 6 января в РФ из Казахстана.