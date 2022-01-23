В убийстве семьи под Омском подозревают друга выжившей девушки

Неизвестный убил троих человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В убийстве в селе Юрьевка Омской области подозревают парня выжившей девушки. Предполагается, что мать запрещала дочери встречаться с молодым человеком и тот захотел отомстить.

«По неподтвержденным данным, мать запрещала дочери встречаться с неким Александром С. Парень якобы решил отомстить за „ограничения“. Такую версию в настоящий момент тщательно прорабатывают следователи», — передает «Пятый канал».

Выжившую девушку Анну и ее парня задержали, сообщает telegram-канал Shot. Она и ее молодой человек могут быть причастны к произошедшему, Анна призналась в этом следователям. На допросах девушка путалась в деталях, пишет Shot.

Неизвестный ночью ворвался в дом многодетной семьи и зарезал родителей и младшую дочь. Старшей дочери и сыну удалось выжить. Они добежали до дома главы поселения и сообщили об убийстве.