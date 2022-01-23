В убийстве семьи под Омском подозревают друга выжившей девушки

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Неизвестный убил троих человек Фото:

В убийстве в селе Юрьевка Омской области подозревают парня выжившей девушки. Предполагается, что мать запрещала дочери встречаться с молодым человеком и тот захотел отомстить.

«По неподтвержденным данным, мать запрещала дочери встречаться с неким Александром С. Парень якобы решил отомстить за „ограничения“. Такую версию в настоящий момент тщательно прорабатывают следователи», — передает «Пятый канал».

Выжившую девушку Анну и ее парня задержали, сообщает telegram-канал Shot. Она и ее молодой человек могут быть причастны к произошедшему, Анна призналась в этом следователям. На допросах девушка путалась в деталях, пишет Shot.

Неизвестный ночью ворвался в дом многодетной семьи и зарезал родителей и младшую дочь. Старшей дочери и сыну удалось выжить. Они добежали до дома главы поселения и сообщили об убийстве.

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В убийстве в селе Юрьевка Омской области подозревают парня выжившей девушки. Предполагается, что мать запрещала дочери встречаться с молодым человеком и тот захотел отомстить. «По неподтвержденным данным, мать запрещала дочери встречаться с неким Александром С. Парень якобы решил отомстить за „ограничения“. Такую версию в настоящий момент тщательно прорабатывают следователи», — передает «Пятый канал». Выжившую девушку Анну и ее парня задержали, сообщает telegram-канал Shot. Она и ее молодой человек могут быть причастны к произошедшему, Анна призналась в этом следователям. На допросах девушка путалась в деталях, пишет Shot. Неизвестный ночью ворвался в дом многодетной семьи и зарезал родителей и младшую дочь. Старшей дочери и сыну удалось выжить. Они добежали до дома главы поселения и сообщили об убийстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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