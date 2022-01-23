Стала известна причина убийства семьи под Омском

Убийство могло быть построено из-за домогательств отчима к старшей дочери Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Убийство семейной пары и их 10-летней дочери-инвалида, совершенное в селе Юрьевка Омской области, могла подстроить старшая дочь погибшей женщины. Она пожаловалась своему молодому человеку на домогательства со стороны отчима.

«Девочка на допросе рассказала о домогательствах отчима. Она говорила об этом со своим молодым человеком, из-за чего тот предложил решить проблему радикально — избавиться от отчима. Девочка специально оставила дверь открытой, чтобы ее парень беспрепятственно вошел в дом», — информирует «Пятый канал» со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что при входе в дом молодой человек практически сразу столкнулся с матерью девочки и зарезал ее ножом. После этого злоумышленник якобы зашел в комнату, где спал отчим, разбудил его и нанес удар ножом, после чего мужчина скончался.

Отмечается, что на данный момент нет точных сведений касательного того, кто убил 10-ти девочку с ДЦП. Источник сообщил, что злоумышленники пытались заставить ребенка замолчать, но девочка громко закричала, увидев тела родителей. После произошедшего старшая дочь взяла с собой брата и побежала к соседям, сообщил источник. Мальчик сказал, что сестра закрывала ему глаза и уши, во время того, когда все находились в доме, однако он все видел и слышал.

Ранее сообщалось, что неизвестный ночью ворвался в дом многодетной семьи и зарезал родителей и младшую дочь. Старшей дочери и сыну удалось выжить. Они добежали до дома главы поселения и сообщили об убийстве.

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