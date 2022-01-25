Политолог: проекты Путина решат проблему с работой для студентов

Задача государства — сформировать востребованного на рынке молодого специалиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поддерживая молодежные проекты, президента РФ Владимир Путин преследует цель решить проблемы с трудоустройством для выпускников высших учебных заведений. Об этом в беседе с URA.RU рассказала политконсультант Алена Август.

«В стране реализуется очень много проектов, которые открывают социальные лифты. Это „Твой ход“, где выигравшие не просто получают миллион, а могут презентовать себя, найти хорошее место для стажировки. Это индивидуальная траектория обучения, платформы, которые помогают студентам подобрать нужное направление. Но чтобы его сформировать, молодой человек должен понять запрос рынка, чтобы быть востребованным. Реализуются проекты при поддержке президента», — объяснила Алена Август.

Спикер добавила, что за счет реализуемых программ, студенты обретают свою индивидуальность. «И „Твой ход“, и все мероприятия, которые сегодня проводит российское общество „Знание“, направлены на то, чтобы помочь человеку обрести свою индивидуальную траекторию. Мы сейчас живем во время проектных объединений, в стратегии, что ты всегда можешь найти себе команду, свое сообщество, что-то запустить, решить какие-то большие задачи, чувствовать себя увереннее, понимая свою перспективу», — подчеркнула Август.

В День российского студенчества Владимир Путин встретился на онлайн конференции с учащимися ведущих отечественных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. 25 января также стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Твой Ход» платформы «Россия — страна возможностей».

Общество «Знание» появилось еще в советские годы. Эта организация занимается просветительской деятельностью В 2021 году Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил о перезапуске этого образовательного проекта. За год работы «Знанию» удалось провести более 500 образовательных мероприятий и запустить несколько новых масштабных проектов.

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