В Кремле отреагировали на случаи нападения собак на людей

17 февраля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

В Кремле считают, что законодатели должны найти решение проблемы содержания домашних и контроля за бездомными животными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблема с нападением бездомных собак на людей существует в российских регионах. Найти ее решение предстоит законодателям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Проблема [с нападением животных на людей] есть в разных регионах. Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов. Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом [мы видим] примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что сделать акцент — вопрос к законодателям», — отметил Дмитрий Песков. В Челябинской области 16 февраля собаки напали на первоклассницу прямо рядом с ее домом. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Главы районов и городов региона хотят поменять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Проблема с нападением бездомных собак на людей существует в российских регионах. Найти ее решение предстоит законодателям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Проблема [с нападением животных на людей] есть в разных регионах. Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов. Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом [мы видим] примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что сделать акцент — вопрос к законодателям», — отметил Дмитрий Песков. В Челябинской области 16 февраля собаки напали на первоклассницу прямо рядом с ее домом. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Главы районов и городов региона хотят поменять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето.