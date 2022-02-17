В Кремле отреагировали на случаи нападения собак на людей

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле считают, что законодатели должны найти решение проблемы содержания домашних и контроля за бездомными животными Фото:

Проблема с нападением бездомных собак на людей существует в российских регионах. Найти ее решение предстоит законодателям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Проблема [с нападением животных на людей] есть в разных регионах. Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов. Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом [мы видим] примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что сделать акцент — вопрос к законодателям», — отметил Дмитрий Песков.

В Челябинской области 16 февраля собаки напали на первоклассницу прямо рядом с ее домом. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Главы районов и городов региона хотят поменять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето.

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Проблема с нападением бездомных собак на людей существует в российских регионах. Найти ее решение предстоит законодателям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Проблема [с нападением животных на людей] есть в разных регионах. Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов. Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом [мы видим] примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что сделать акцент — вопрос к законодателям», — отметил Дмитрий Песков. В Челябинской области 16 февраля собаки напали на первоклассницу прямо рядом с ее домом. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Главы районов и городов региона хотят поменять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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