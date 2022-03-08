В регионах пересмотрели порядок социальных выплат
В марте в регионах России появятся новые социальные выплаты, а некоторые из ранее введенных повысятся. О позитивных изменениях рассказала «Российская газета».
- В Туле вдвое увеличили областной материнский капитал, который малоимущая многодетная семья может направить на приобретение компьютерного оборудования. Теперь на покупку компьютера можно потратить до 50 тысяч рублей из капитала.
- В Омске региональная казна выделяет 78,5 миллиона рублей на субсидии молодым семьям. Благодаря выплатам 90 молодых семей смогут переехать в новые квартиры. Финансовая поддержка предусмотрена программой «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и ЖКУ в Омской области».
- На Кубани вырастут компенсации для льготников при уплате взносов за капремонт. Теперь компенсация будет рассчитываться из размера регионального стандарта площади жилого помещения, а не социальной нормы площади жилья, как это было ранее.
- В Ростовской области часть льготников сможет получать выплаты вместо бесплатного проезда. Такие меры распространятся на тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области.
- В Брянской области увеличили единовременную выплату спортсменам: вместе с региональным Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» спортсмены будут получать не 5, а 30 тысяч рублей.
- В Калужской области увеличили ежемесячные выплаты спортсменам-олимпийцам и паралимпийцам. Сумма составит 30 тысяч 102 рубля в месяц.
- Также в Калужской области вырос размер ежеквартальных выплат и ежегодных пособий молодым специалистам в сельском хозяйстве. Молодые специалисты с высшим образованием ежеквартально будут получать 17 тысяч 378 рублей, со средним — 13 тысяч 904 рубля, по программам подготовки квалифицированных рабочих — 10 тысяч 428 рублей.
- Во Владимирской области увеличили «подъемные» молодым специалистам в селах. При выходе на работу на предприятия АПК молодому специалисту с высшим образованием будет выплачиваться 220 тысяч рублей вместо 200, со средним — 170 тысяч вместо 150, а с профессиональным обучением по программам профподготовки — 120 тысяч рублей вместо 100.
Подписывайтесь на URA.RU в