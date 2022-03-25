Евросоюз одобрил создание фонда восстановления Украины

Лидеры Евросоюза согласовали создание трастового фонда солидарности с Украиной и пригласили другие страны вступить в него. Об этом говорится в релизе по первому дню встречи глав государств ЕС.
«Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной», — передает РИА «Новости» содержание релиза.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденным решением и отметил, что ее цель — это защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент также сообщил, что Украина, вопреки Будапештскому меморандуму, разрабатывала ядерное оружие, а также построила сеть биологических лабораторий, который действовали под контролем Пентагона. Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. По словам президента, Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру».
Лидеры Евросоюза согласовали создание трастового фонда солидарности с Украиной и пригласили другие страны вступить в него. Об этом говорится в релизе по первому дню встречи глав государств ЕС. «Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной», — передает РИА «Новости» содержание релиза. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденным решением и отметил, что ее цель — это защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент также сообщил, что Украина, вопреки Будапештскому меморандуму, разрабатывала ядерное оружие, а также построила сеть биологических лабораторий, который действовали под контролем Пентагона. Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. По словам президента, Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру».