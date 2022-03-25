Евросоюз одобрил создание фонда восстановления Украины

25 марта 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Евросоюз создал фонд солидарности с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры Евросоюза согласовали создание трастового фонда солидарности с Украиной и пригласили другие страны вступить в него. Об этом говорится в релизе по первому дню встречи глав государств ЕС. «Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной», — передает РИА «Новости» содержание релиза. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденным решением и отметил, что ее цель — это защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент также сообщил, что Украина, вопреки Будапештскому меморандуму, разрабатывала ядерное оружие, а также построила сеть биологических лабораторий, который действовали под контролем Пентагона. Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. По словам президента, Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры Евросоюза согласовали создание трастового фонда солидарности с Украиной и пригласили другие страны вступить в него. Об этом говорится в релизе по первому дню встречи глав государств ЕС. «Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной», — передает РИА «Новости» содержание релиза. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденным решением и отметил, что ее цель — это защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент также сообщил, что Украина, вопреки Будапештскому меморандуму, разрабатывала ядерное оружие, а также построила сеть биологических лабораторий, который действовали под контролем Пентагона. Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. По словам президента, Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась, пишет «Дни.ру».