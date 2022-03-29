Правительство РФ сдержит суммы в платежках за ЖКХ

В 2022 году за основу расчета пеней и штрафов по жилищно-коммунальным услугам будет браться ставка в 9,5% годовых. Соответствующее постановление подписало правительство РФ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России. «В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. В конце февраля Совет директоров Центробанка РФ принял решение, согласно которому ключевая ставка в России побила исторический рекорд, достигнув уровня 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года — тогда она достигла 17%. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.
В 2022 году за основу расчета пеней и штрафов по жилищно-коммунальным услугам будет браться ставка в 9,5% годовых. Соответствующее постановление подписало правительство РФ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России. «В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. В конце февраля Совет директоров Центробанка РФ принял решение, согласно которому ключевая ставка в России побила исторический рекорд, достигнув уровня 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года — тогда она достигла 17%. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.